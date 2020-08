Kijktip: documentaire ‘Op de vrouw af’ over 50 jaar ná Dolle Mina

Het is precies vijftig jaar geleden dat de Dolle Mina’s de redactie van Libelle overnamen. Maar wat is er nu sindsdien veranderd voor de vrouw? WNL-presentatrice Welmoed Sijtsma en Libelle-hoofdredactreur Hilmar Mulder vragen het de vrouwen zelf in de documentaire ‘Op de vrouw af!’ van Omroep WNL op NPO1.

Welmoed en Hilmar praten openhartig met verschillende generaties vrouwen en schetsen zo een treffend beeld van 50 jaar vrouwenemancipatie.

In de documentaire kun je onder andere zien hoe Welmoed een bezoek brengt aan Irene Essenberg om te praten over de jaren 60. Irene werd in die tijd zwanger op 16-jarige leeftijd en moet tegen haar zin haar baby afstaan voor adoptie. Voor het eerst vertelt de afstandsmoeder haar aangrijpende verhaal. Ook is te zien hoe Bep Ruting met Hilmar in gesprek gaat over de seksuele bevrijding en de vrouwenbeweging.

Me-too beweging

En daar blijft het niet bij: we kunnen namelijk ook zien hoe drie journalisten van vrouwenbladen vertellen over de jaren 90, de tijd van de ‘happy single’ en tv-series als Sex and the City en Bridget Jones. De populaire seksvlogger Linda de Munck vertelt hoe tegenwoordig wordt gedacht over niet-monogame relaties en de nieuwe preutsheid die is ontstaan. De laatste jaren staan vrouwen opnieuw op de barricaden. De me-too beweging komt op en vrouwenrechten staan weer bovenaan de agenda.

“Dankjewel Dolle Mina”

“De vrouwenstrijd van Dolle Mina heeft ons veel opgeleverd,” vertelt Hilmar. “Dat vrouwen werken, hun kind naar de crèche brengen, dat voorbehoedsmiddelen makkelijk verkrijgbaar zijn. Dat vrouwen baas in eigen buik zijn. Ook hebben zij aangekaart dat er een dubbele seksuele moraal bestaat. Dankzij Dolle Mina is dat allemaal in een stroomversnelling gekomen. Ik zeg: dankjewel Dolle Mina.”

“We hebben een tijdreis door de generaties gemaakt,” zo licht Welmoed toe. “Van behoudend in de jaren 60 naar de seksuele revolutie in de jaren 70 en de vrijgevochten ‘happy single’ in de jaren 90. En nu zijn we toch weer wat preutser geworden.”

Nieuwsgierig naar de documentaire Op de vrouw af!? Stem dan op 23 augustus 2020 om 22.25 uur af op NPO1.

Precies vijftig jaar geleden, op 20 augustus 1970, kreeg de feministische actiegroep Dolle Mina 12 pagina’s in Libelle om haar eisen en ideeën toe te lichten. Gratis crèches, gelijke beloning voor mannen en vrouwen, het recht op abortus en gelijke studiekansen voor jongens en meisjes uit alle milieus moesten er komen. Ter ere van deze memorabele actie is er een speciale Libelle Nieuwscafékrant gemaakt die 20 augustus in de winkel ligt. Want is die emancipatie nu voltooid of is er nog veel te verbeteren aan de positie van vrouwen? En ook: hoe feministisch of geëmancipeerd zijn we eigenlijk?

Bron: WNL. Beeld: Brunopress