Kim Feenstra deelt blij babynieuws op social media

Model Kim Feenstra heeft prachtig nieuws gedeeld op social media: ze is in verwachting van haar eerste kindje.

Op Instagram deelt Kim een filmpje met lieve beelden van haar een haar vriend Stanley. Op het einde van het filmpje zijn beelden van de echo van het eerste kindje van het stel te zien.

IVF-traject

Zwanger worden was geen vanzelfsprekendheid voor Kim en haar vriend. Door verklevingen en littekens in haar buik zijn haar eileiders niet meer doorgankelijk en besloten ze om te beginnen aan een IVF-traject om toch zwanger te worden. Het stel is duidelijk dolgelukkig dat het op deze manier toch gelukt is:

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress