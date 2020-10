Blij babynieuws: Kim Feenstra is bevallen van een zoontje

Kim Feenstra is bevallen van haar eerste kindje. Een jongetje! Dat maakte het model zaterdagmiddag bekend op Instagram. “We are on another level right now“, plaatst ze bij de foto.

Op haar Instagram prijkt een foto van een box, omringd met blauwe en zilveren ballonnen die de naam van de pasgeboren baby weggeven: Brooklyn. Het kindje werd geboren op vrijdag 16 oktober, laten beide troste ouders weten op Instagram. “A new legend has arrived“, plaatsen ze ook beiden online.

IVF-traject

In mei liet het koppel weten in verwachting te zijn van hun eerste kindje. Dat Kim zwanger werd, was een groot geschenk voor haar. Zwanger worden was namelijk geen vanzelfsprekendheid voor Kim en haar vriend. Door verklevingen en littekens in haar buik zijn Kims eileiders niet meer doorgankelijk. Daarom besloot het stel om te beginnen aan een IVF-traject om toch zwanger te worden. Dat lukte en inmiddels mogen zij zich kersverse ouders noemen nu Kim Feenstra is bevallen.

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress.