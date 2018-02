Kim Feenstra openhartig: 'Ik zat vanaf mijn 17e in de prostitutie'

Topmodel Kim Feenstra heeft in haar jeugd heel veel meegemaakt, maar ze praat er niet vaak over. Speciaal voor het tv-programma ‘Dream School’ vertelt ze nu openhartig haar heftige verhaal.

Kim treedt op als gastdocente in Dream School, een programma waarin BN’ers en deskundigen proberen om 15 voortijdige schoolverlaters weer aan het leren te krijgen. De leerlingen van Dream School hebben ook allemaal zo hun problemen en zijn onder de indruk als ze horen wat Kim in haar jeugd allemaal heeft moeten verduren.

Rommelige jeugd

“Het gaat nu heel goed met mij, maar dat is zeker niet altijd zo geweest”, zegt Kim tegen de groep jongeren. “Ik heb een heel rommelige jeugd gehad. We hebben heel vaak in een Blijf-van-mijn-lijfhuis gezeten. Mijn zusje en ik zijn ook deels opgegroeid in een pleeggezin. Ik heb in een internaat gezeten. En ik had een verkeerd vriendje, waardoor ik op 17-jarige leeftijd in de prostitutie terecht ben gekomen.”

Uitzichtloze momenten

Maar dat is nog niet alles. “Ik heb vastgezeten voor mishandeling. Ik heb drugs gebruikt. Ik heb ook drugs verkocht. Ik heb geen school afgemaakt. En ik heb heel vaak uitzichtloze momenten in mijn leven gehad, dat ik dacht: ik heb er geen zin meer in, ik geef het allemaal op. Ik werd van het kastje naar de muur gestuurd, van maatschappelijk werk tot jeugdzorg, noem het maar op.”

‘Bikkel’

En nu is Kim dus topmodel en werkt ze als fotograaf. Dat komt goed binnen bij de groep schoolverlaters. “Ik had eerst helemaal niks met haar”, zegt een meisje. “Maar nu ben ik een beetje fan van haar, want ze is best wel een bikkel.” En een klasgenoot zegt: “Dat zij ook echt veel meegemaakt heeft, raakte mij wel. Daardoor had ze ook een betere ingang in de groep.”

Hoe Kim het er verder vanaf brengt als gastdocent, zie je vanavond om 20:30 uur op NPO3 in de hele aflevering van ‘Dream School’.

Bron: Vrouw, NPO3. Beeld: ANP