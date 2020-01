Kim Feenstra en haar vriend gaan IVF-traject in

Zwanger worden is voor Kim Feenstra geen vanzelfsprekendheid. Dit vertelde de brunette eerder al in haar persoonlijke Videoland-documentaire. In een openhartige interview met Grazia doet het model nu uit de doeken welke stappen ze zet om alsnog een kindje te kunnen krijgen.

In haar documentaire maakte ze het onderwerp al uitgebreid bespreekbaar in de hoop het taboe te doorbreken.

Advertentie

Verklevingen

De 34-jarige Kim Feenstra en haar partner Stanley zouden maar al te graag een kindje verwelkomen. Maar op de natuurlijke manier gaat dat waarschijnlijk niet lukken. Onderzoek wees namelijk uit dat Kim verklevingen en littekens in haar buik heeft. “Hierdoor zijn mijn eileiders niet meer doorgankelijk”, aldus Kim.

Operatie

Ze vervolgt: “De artsen hebben geprobeerd dit te verhelpen, maar dat is niet gelukt. Er was toen eigenlijk geen andere optie dan een operatie.” Inmiddels is het stel dan ook uitgekomen op een IVF-behandeling in de hoop op die manier zwanger te raken.

IVF

Kim vertelt openhartig: “Ik weet nog niet precies wat ons te wachten staat, maar ik heb me er natuurlijk wel in verdiept en weet dat een IVF-traject heftig is. Maar als dat niet lukt, is de teleurstelling natuurlijk groot.” Toch blijft Kim positief. “Ik geloof dat we via IVF echt een goede kans maken.Voor mij is opgeven geen optie.”

View this post on Instagram A post shared by Kim Feenstra (@k2im) on Nov 22, 2019 at 9:20am PST

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress