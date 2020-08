Kim (27) is net terug uit Griekenland: zó is het om nu te vliegen

Hoewel sommigen er niet aan moeten denken om nu naar het buitenland te gaan, zijn er ook genoeg mensen die het vliegtuig wél pakken. Libelle’s Kim (27) vloog eind juli naar het Griekse eiland Samos. Maar hoe is het om in coronatijd te vliegen?

Voelt het veilig om in het vliegtuig te stappen? En hoe verloopt alles op het vliegveld?

“Ik moet toegeven: lange tijd vond ik het geen goed idee om deze zomer op vakantie te gaan. Laat staan om het vliegtuig te pakken. Tot ik van de ouders van mijn vriendin – die tot de 1ste groep vakantiegangers in juni behoorden – vernam hoe fijn zij het hadden gehad op het Griekse Karpathos.

Last minute op vakantie

Ze vertelden hoe rustig het op Schiphol was en dat alle maatregelen keurig werden nageleefd. Het vliegtuig zat alles behalve vol. En de mensen op het eiland waren vooral zó blij dat er weer wat toeristen op het eiland verbleven. Mijn vriendin en ik besloten naar een goede deal te speuren. Een week later vertrokken we ’s morgens vroeg naar Schiphol.

Daar schrokken we in eerste instantie best een beetje van de lange rijen voor de incheckbalies. Wel verliep het inchecken heel gemoedelijk. Wellicht dat het iets met het vroege tijdstip te maken had, maar alle vakantiegangers hielden zich keurig aan de regels. Iedereen probeerde zo goed en kwaad als dat kon 1,5 meter afstand te houden en mensen hielden hun mondkapje netjes op. Het grondpersoneel zat tijdens het inchecken achter een scherm van plexiglas.

Mondkapje op, mondkapje af

Met onze boardingpass op zak door naar de security, waar het dan weer enorm rustig was. We konden zo doorlopen, op zoek naar een bak koffie. Ook hier hingen bij de kassa plexiglazen schermen. Af en toe een slok, en daarna meteen weer netjes ons mondkapje op.

In de gate hielden alle passagiers hun mondkapje continu op. Het boarden gebeurde in meerdere etappes, zodat er niet teveel drukte in de slurf en gangpaden ontstond. Maar eenmaal bij onze stoel aangekomen, bleek al gauw dat er weinig lege stoelen in het vliegtuig over zouden blijven. Het toestel zat echt bommetje vol. Dát hadden we niet helemaal verwacht.

Lekker slapen

Gelukkig hielden mijn buren de hele reis hun mondkapje netjes op. Na een paar uur zitten de elastieken niet helemaal ideaal meer, maar een groot voordeel is wel dat je ongegeneerd met open mond in slaap kunt vallen zonder dat er vreselijke foto’s van je gemaakt worden, of dat je kwijlend op de schouder van je buurman belandt.

De stewards en stewardessen droegen zelf ook mondkapjes en probeerden de contactmomenten zo veel mogelijk te beperken. Tijdens de vlucht was het niet toegestaan om in het gangpad te wachten voor het toilet. Dat was dus even een kwestie van goed in de gaten houden of een mede-vakantieganger niet al onderweg was naar de wc. Na een bezoek aan het toilet moesten passagiers de wc zelf even ontsmetten.

Wel of niet vliegen?

Al met al vond ik het heel veilig voelen om te vliegen. Eigenlijk niet heel anders dan hoe je er nu ook in de trein bijzit. Onze vlucht verliep soepel en iedereen leefde de regels keurig na. Al weet je natuurlijk nooit wat andere passagiers eventueel onder de leden hebben, maar het voelt regelmatig een stuk minder ‘coronaproof’ in de supermarkt of op straat.”

Bron & beeld: Kim van Weering