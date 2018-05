Kim Kötter deelt bijzondere beelden van haar bevalling in bad

Op 31 maart werd de tweede zoon van Kim Kötter en Jaap Reesema geboren. De kleine Youp kwam na een snelle bevalling ter wereld. Kim deelde eerder al uitgebreid het verhaal van haar bevalling en nu deelt ze ook de bijzondere beelden.

Kim koos voor een bevalling thuis in bad. Anderhalf uur nadat haar vliezen braken, kwam het kleine jongetje ter wereld. In een eerder bericht vertelde ze al dat ze er op had gerekend dat ze naar het ziekenhuis moest. “Maar de weeën opvangen ging zo lekker thuis. Kaarsjes aan, muziek aan… Geen andere mensen om ons heen, dan dit groepje mensen”, schreef ze toen. “Waarom niet thuisblijven? Alles zag er goed uit. Jaap en ik keken elkaar aan en als een team zeiden we volmondig ja.”

Video

Vervolgens ging het allemaal heel snel. “Anderhalf uur later mocht ik persen: drie minuten, terwijl de baby zijn handje tegen zijn hoofd aanhield.” Op Instagram deelt Kim een video van de bevalling. Wat een bijzondere beelden:

Beeld: ANP.