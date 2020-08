Babynieuws: Kim Kötter in verwachting van derde kindje

Ze zagen het totaal niet aankomen, maar zijn er niet minder gelukkig om: Kim Kötter (38) en Jaap Reesema (36) zijn in verwachting van hun derde kindje.

Dat blijde nieuws deelt het stel in een nieuwe vlog op Kims YouTube-kanaal.

Kim en Jaap zijn door het dolle heen dat zoons Youp en Muck een broertje of zusje krijgen. Kim is uitgerekend op Valentijnsdag. De zanger noemt de verrassings-zwangerschap ‘een cadeautje’.

‘Het is geen grapje’

De voormalig Miss Nederland legt uit dat Muck en Youp ter wereld kwamen aan de hand van IVF. “Maar deze is in de coronatijd in de buik gekomen.” Het gelukkige stel vertelt ook dat het kindje – zoals het er nu naar uit ziet – ‘kerngezond’ is.

“Mijn ouders, schoonouders en mijn hele familie hadden het allemaal niet aan zien komen. Ze dachten allemaal dat het om iemand anders ging, maar het is geen grapje: het gaat echt om ons. En ik vind het echt zó fijn dat het out in the open is en ik gewoon mijn buik kan laten gaan.”

“Iedereen mag het weten: we krijgen een baby!”

Bron: YouTube. Beeld: Brunopress