Kim Kötter klaar met opmerkingen over 'zwangerschapsbuikje'

Kim Kötter is in Turkije, waar er prachtige foto’s van haar gemaakt zijn. Ze plaatste er een op Instagram, maar daar kreeg het model ontzettend veel reacties op.

Mensen dachten namelijk dat Kim zwanger is en overspoelden haar daarom met reacties en privéberichtjes. Het gaat om deze foto:

Geïrriteerd

Kim is duidelijk nog amused door alle reacties. Ze plaatste de dag erna een andere foto, waarbij ze ook haar irritatie beschrijft. “Meine liebe”, begint Kim haar post. “Aangezien ik een ananas voor de holling van mijn rug hield dachten mensen dat ik een bolling in mijn buik had in de zin van een babybuik.” Het model benadrukt dat haar oudste zoon 3 is en haar jongste zoon nog maar 14 maanden, dus dat het niet zo lang geleden is dat ze kinderen in haar buik heeft gehad. “En ik heb heerlijk zitten smikkelen van al dat lekkere eten daar bij het hotel”, laat ze weten.

Zwangerschaps

Vragen stellen over een zwangerschap is not done volgens Kim. Ze geeft dan ook een tip: vraag nooit aan een vrouw of ze zwanger is. “Wie weet is ze net bevallen, heeft ze gewoon een klein buikje, kan ze geen kindjes krijgen of is ze toch net zwanger en wil ze het nog niet vertellen. Hoe dan ook: alle antwoorden zijn lastig. Dus stel zo’n vraag gewoon niet. Je maakt er iemand waarschijnlijk onzeker van.” Ook doet ze een boekje open over haar eigen zwangerschappen: Kim is 2 keer zwanger geworden met IVF. “Dat traject heeft lang geduurd. Ik kon daar mee omgaan, maar ik kreeg echt honderden vragen over of we geen kindjes wilden, zelfs voor draaiende camera’s. Hormonen en emoties zijn soms nare dingen. Alles komt harder aan. Dus even kort door de bocht: hou gewoon je smoel. Het gaat je niks aan. Hahaha.”

Instagram

Volgens het model plaatsen mensen vaak te snel een reactie op social media. “Op Insta lijkt zo’n vraag of reactie onschuldiger, omdat de ander jou niet kan zien, maar de ander voelt het net zo hard. Ik hoop zo dat men beter leert beseffen dat als je vragen real life niet eens durft te stellen of reacties niet durft te geven in het echt, je het ook niet kan doen op Instagram. Als mensen iets willen vermelden, vooral op die roze wolk, dan merk je het echt wel!” vervolgt ze. “En ik kom voorlopig zeker niet meer op die roze zwangerschapswolk. Misschien wel nooit meer. Ik ben intens gelukkig met mijn gezin. Met een gram vetje meer.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door KIM KÖTTER (@kimkotter) op 31 Mei 2019 om 3:36 (PDT)

