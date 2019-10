Kim Kötter (37) deed kort na haar deelname aan ‘Expeditie Robinson’ een nogal verontrustende ontdekking onder de douche. De presentatrice voelde een knobbeltje in haar borst zitten en raakte direct in paniek.

“Ik stond voor het eerst thuis onder de douche toen het gebeurde,” zo vertelt Kim aan Story. “Ik voelde een knobbeltje in mijn borst. Natuurlijk schrok ik me helemaal te pletter. Ik hoef je niet uit te leggen dat er op zo’n moment werkelijk van alles door je heen gaat.”

Advertentie

Bezoek aan huisarts

Kim twijfelde geen moment en ging direct naar de dokter. “Ik heb natuurlijk behoorlijk in spanning gezeten, maar uiteindelijk bleek het te gaan om een ontsteking van lymfeklieren,” zo legt Kim uit. “Dat kwam omdat mijn weerstand bijna helemaal weg was door Expeditie Robinson. Godzijdank was het dus niets ernstigs.”

Gezwel in gezicht

De ontsteking van haar lymfeklieren was niet de enige gezondheidsklacht waar ze mee te maken kreeg na haar avontuur op het tropische eiland. “Ik kreeg een gezwel in mijn gezicht, waardoor ik helemaal geen klussen meer kon doen. Ook heb ik een soort bobbel bij mijn buik, ik durf geen badpak meer aan, het is net of ik zwanger ben. Dat doet je lichaam als reactie op het feit dat het langere tijd heel weinig eten heeft gehad; het gaat vet opslaan.”

Kim tijdens Expeditie Robinson:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door KIM KÖTTER (@kimkotter) op 4 Okt 2019 om 6:34 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door KIM KÖTTER (@kimkotter) op 14 Okt 2019 om 12:31 (PDT)

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Story. Beeld: ANP, Instagram