Kim Kötter onthult het geslacht van haar baby

Eind september maakten Kim Kötter en haar vriend Jaap Reesema bekend dat ze in verwachting waren van hun tweede kindje, en gisteravond onthulde Kim ook het geslacht van de baby.

”Wij hebben een echo laten doen en ik kan dus nu vertellen dat ik in verwachting ben van een jongen!” jubelt Kim in Shownieuws. ”Ik had al een beetje een voorgevoel en hoe leuk voor Muck dat hij een broertje krijgt. En handig ook, want ik kan al zijn leuke kleertjes gewoon hergebruiken” aldus Kim.

Bron: Show.nl