Kim Kötter over vriendinnenvakantie met Leontine Borsato: “We hebben met z’n allen zitten janken”

Vlak nadat in de media bekend werd dat Marco Borsato een affaire heeft gehad met Iris Hond, vertrok Leontine op vriendinnenvakantie naar Aruba.

Kim Kötter was een van de vriendinnen die meeging op vakantie. Zij doet nu in Weekend een boekje open over hoe de vriendinnen Leontine steunden: “We hebben met z’n allen zitten janken”.

Steun

“We zijn heel open en eerlijk tegen elkaar, dat vind ik wel bijzonder. Tegelijkertijd is de situatie heel precair, dus je moet heel voorzichtig zijn in wat je vraagt en zegt”, vertelt Kim. Daarbij geldt wel één regel: “Dat alles wat wordt besproken onder ons blijft, dus Leontine kan gewoon haar hart bij ons luchten. Alleen luisteren kan voldoende zijn, dat geeft al veel steun. Het is fijn om verdriet, maar ook groot geluk met elkaar te kunnen delen.”