Kim-Lian van der Meij en haar vriend Daniel Gibson gaan trouwen. Na 17 jaar verkering heeft Daniel de zangeres ten huwelijk gevraagd.

Kim-Lian deelt het mooie nieuws woensdag op Instagram. Bij een aantal foto’s van het aanzoek schrijft ze: “Geduld is een schone zaak… Na 17 jaar verkering heeft hij eindelijk dé vraag gesteld. Tijdens ons wekelijkse mountainbikeritje stopten we ineens op ons favoriete plekje bij de zee. Daar stond een tafeltje met rode rozen, champagne en een doosje met een prachtige ring. Het was wonderschoon: windstil, kabbelend water, de zon die langszaam onder ging en hij ging op één knie (…) Uiteraard zei ik JA!”

De ontmoeting van Kim-Lian en Daniel

Libelle sprak Kim-Lian eerder dit jaar over haar leven in Zweden met Daniel en hun dochter Ronja (12) en twee zonen, William (10) en Benjamin (7). Over hun ontmoeting vertelde ze toen: “Ik was 23, had een platencontract getekend en mijn A&R-manager (Artist & Repertoire manager, red.) had een songwriter en producer gevonden in Zweden, op Gotland. Dat was Daniel. Ik mocht hier zijn nummer Teenage superstar inzingen. Toen ik met mijn rugzakje, knalrode haren en kleurige kleren uit het vliegtuig stapte en hem zag, was ik op slag verliefd. Ik sprong ook meteen in de flirtstand, maar Daniel was heel professioneel. Tijdens de 3 opnamedagen in de studio gaf hij geen gehoor aan mijn signalen, wat hem nog interessanter maakte.” Uitbundige lach. “Een man die mij een uitdaging biedt!” Een paar maanden later kwam Daniel naar Nederland en gingen ze samen uit eten: “Die avond heb ik alle charmes in de strijd gegooid en hem gezoend. Dat was het begin.”

