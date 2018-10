Zó zag Kim-Lian van der Meij eruit toen ze 24 jaar was

Je kent Kim-Lian van der Meij misschien nog wel als dat vrolijke gezicht met knalrood haar van de ‘Kids Top 20’. Inmiddels heeft de presentatrice, zangeres en actrice veel meer op haar cv staan. En knalrood haar heeft ze al heel lang niet meer.

Vandaag blaast Kim-Lian 38 kaarsjes uit. Bij een gezellige verjaardagsfoto op Instagram schrijft ze: “Dankbaar voor alle mooie jaren, lieve mensen en bijzondere dingen die ik heb mogen meemaken in mijn leven. Hopelijk more to come!”

Throwback

Gefeliciteerd, Kim-Lian! Wij gooien er ter ere van je verjaardag een leuke throwback in. Wat zeg jij: moet ze het weer een keer rood verven of niet?

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP