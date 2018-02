Kim Valt Af - en ging eten in het Libelle Lijnt Lekker pop-uprestaurant

Als het aan Libelle ligt, kun je ook als je gezond wilt eten gewoon naar een restaurant. En daar is Kim het natuurlijk helemaal mee eens.

Kim nam de proef op de som en ging als een van de eersten eten in het Libelle Lijnt Lekker pop-uprestaurant op de Veluwe. Wat je je daarbij moet voorstellen? Veel gezelligheid én een heel verantwoord viergangendiner.

Betoverende locatie

Vanaf het verzamelpunt ’t Buitenhuisje bij Van der Valk Hotel Apeldoorn vertrek je naar de betoverende locatie van het diner: middenin een bos. In een outdoortent staat een lange tafel en branden kaarsen. Dat ziet er net zo bijzonder uit als het klinkt. In de video laat Kim zien hoe deze hele avond in z’n werk gaat en verklapt ze wat er op het menu staat.

Reserveren

Wil je ook een tafeltje in deze tent reserveren? Op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond van 9 t/m 10 februari, 16 t/m 17 februari, 23 t/m 24 februari en 1 t/m 3 maart 2018 is er voor 28 gasten plek aan de lange tafel. Hier je kun je alle informatie teruglezen.



