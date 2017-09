Kim valt al een jaar af en zóveel is ze na 12 maanden afgevallen

Een jaar geleden begon Kim met haar afvalrace. Dat vierde ze deze week natuurlijk goed, maar ze vertelt ook hoeveel ze in een jaar nou echt is afgevallen.

Het was een gezellige week voor Kim. Haar dochtertje was jarig, het was feest in het dorp en dat leverde leuke beelden op. Door die drukke week vergat ze bijna stil te staan bij een belangrijke mijlpaal: ze is een jaar bezig met afvallen. En zóveel kilo is ze nu kwijt.



