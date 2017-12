Kim Valt Af - en heeft heel verdrietig nieuws te vertellen

Elke week vertelt Kim in haar vlogs wat ze die week mee heeft gemaakt, hoe ze zich voelde en vooral hoe het afvallen ging. Maar afgelopen jaar heeft ze ook iets heel verdrietigs meegemaakt wat ze nog niet eerder heeft verteld.

In haar nieuwe vlog vertelt Kim dat ze niet helemaal open is geweest. Dat schrijft ze ook in haar blog: “Oké.. Ik ben niet helemaal open geweest de afgelopen tijd. En ik heb lang getwijfeld of ik dit met jullie wilde delen. Maar omdat ik altijd overal open en eerlijk over ben heb ik toch besloten om mijn verhaal te doen. Het voelt gewoon niet goed om zoiets voor jullie achter te houden. Allereerst wil ik even voor de duidelijkheid zeggen dat ik ga dit niet deel omdat ik medelijden of aandacht verwacht. Ik wil dit puur en alleen met je delen omdat dit momenteel nu eenmaal best een grote rol speelt in mijn leventje. Ik schrijf dit uit mijn gevoel. Nou… komt ie… adem in, adem uit: het afgelopen jaar heb ik meerdere miskramen gehad. Tsja, ik weet het… Niet echt leuk nieuws hé? Verdrietig zelfs… en ook heel frustrerend. Pijnlijk ook, vooral als mensen vragen waar die tweede nu toch blijft.” In de video vertelt hoe Kim hoe ze daar mee om is gegaan en vertelt ze ook wat het effect van de verdrietige periode op het afvallen was. Op haar website deelt ze het uitgebreide verhaal.

