Actrice Kimberley Klaver deelt fijn nieuws over te vroeg geboren zoontje

Begin juli maakte Kimberley Klaver blij babynieuws bekend: op de eerste dag van de maand was ze moeder geworden van zoontje Julius. Dát was een paar weken eerder dan gepland, maar gelukkig maakt ze nu fijn nieuws bekend over de kleine spruit.

Strijdertje

Op Instagram deelt de actrice een vrolijke foto. “Eindelijk mochten we je mee naar huis nemen. Julius Laurens Alexander, lief eigenwijs strijdertje van ons. Wat heb je het goed gedaan en wat laat je veel wilskracht, karakter en overtuiging zien. Nu al zo trots op jou. We stromen over van liefde, echt”, schrijft ze bij de foto.

Extra ondersteuning

De kleine Julius besloot een maand eerder ter wereld te komen dan de uitgerekende datum. “Hij heeft daarom nog wat extra ondersteuning nodig”, schrijft Kimberley bij het bericht waarin ze het blije nieuws bekendmaakte. Gelukkig is het hele gezin nu thuis en kan het echte genieten beginnen.

Julius is het eerste kindje van Kimberley en haar vriend Michel van den Bergh, met wie ze sinds de zomer van 2018 een relatie heeft. Michel heeft naast Julius nog drie kinderen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Kimberley Klaver (@kimberleyklaver) op 12 Jul 2019 om 2:33 (PDT)

Bron: Instagram. Beeld: ANP