Actrice en radio-dj Kimberley Klaver (33) is in verwachting van haar eerste kindje. Ze is een half jaar samen met haar liefde Michel van den Bergh.

De zwangerschap was ‘ongepland’, maar de twee zijn er dolblij mee.

Michel heeft al drie kinderen uit een eerdere relatie. Kimberley verwacht haar kindje in augustus dit jaar en wat het wordt, dat houdt ze nog even geheim. Dat het snel is gegaan, vertelt ze eerlijk aan RTL Boulevard. “We wilden dit samen, maar misschien later, in 2020. Omdat we wel het plan hadden, ben ik toch wel al gestopt met anticonceptie. Binnen twee dagen was ik al zwanger. Heel bijzonder!”.

Ze vindt het spannend: “Ik heb geen idee wat ik kan verwachten, dus ik moet me inlezen. Zo heftig, ik word moeder! Heel volwassen allemaal.”

Natuurlijk was het even schrikken voor de presentatrice dat het zo snel is gegaan, maar ze zegt ook dat het ‘meant to be’ is. Ze is maar wat gelukkig met het kleine wonder dat in haar buik groeit. Kimberley was eerder samen met Bas Schothorst, met wie ze zelfs getrouwd was.

Het blije stel:

In januari deelde Kimberley nog deze blote foto van haar figuur:

Bron: Instagram. Beeld: ANP