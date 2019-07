Het is officieel: een kind mag straks 4 wettelijk erkende ouders hebben

Na lang onderhandelen komt het kabinet met nieuwe regels over het ouderschap. Dit is goed nieuws voor draagmoeders en gezinnen met meerdere ouders. Een kind mag namelijk straks maximaal 4 wettelijk erkende ouders hebben.

Ook krijgen de niet-biologische ouders meer zeggenschap, bijvoorbeeld over de schoolkeuze en doktersbezoeken.

Advertentie

Deelgezag

Nu kunnen kinderen officieel maar 2 ouders hebben, die volledig gezag hebben. Met de nieuwe regels heeft het kind dadelijk nog steeds 2 ouders met volledig gezag, maar daar kunnen 2 ouders aan worden toegevoegd met ‘deelgezag’.

Draagmoeders

Voor stellen die gebruikmaken van een draagmoeder, wordt het straks ook een stuk gemakkelijker. Waar de ouders nu pas ná de geboorte van een kind kunnen worden aangesteld, kan dat over een tijdje al voordat het kind is geboren.

De afspraken tussen de draagmoeder en het koppel dat graag een kind wil, moeten zelfs al voor de bevruchting worden vastgesteld en worden goedgekeurd door de rechter. Ook is het straks mogelijk om een draagmoeder in het buitenland te zoeken, mits er in dat land dezelfde regels gelden als in Nederland.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD. Beeld: iStock