'Binnenkort mag het: je kind een dubbele achternaam geven'

Kiezen of je kind de achternaam van de vader of de moeder krijgt, hoeft in de toekomst niet meer. Straks mogen kinderen een dubbele achternaam krijgen.

Tenminste, daarover wordt nu gediscussieerd in het kabinet.

Als een kind met een dubbele achternaam vervolgens trouwt en de achternaam van zijn of haar partner wil aannemen, dan moet er wel 1 achternaam van de ouders verdwijnen. Vooral veel jonge ouders zouden dit graag willen. En als het een optie is, dan mag iedereen het dus gewoon zelf weten, in de toekomst.

“Ik vind het niet goed dat de regering beslist dat ik moet kiezen tussen of de naam van mijn vriend, of mijn eigen naam”, vertelt Laura Kraak, initiatiefnemer van de petitie die tot de motie in de Tweede Kamer leidde. “Als je voor alle twee kunt kiezen, dan is het gelijkwaardiger.”

Bron: AD. Beeld: iStock