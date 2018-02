Elke ouder wil het beste voor zijn kind. Natuurlijk wil je vooral dat je kind gelukkig is, maar financiële zekerheid voor de toekomst is ook prettig.

Want bestaat er überhaupt nog wel een pensioenpot tegen de tijd dat onze kinderen 65+ zijn? Wie zal het zeggen… Een Britse econoom heeft om die reden uitgerekend hoeveel je per dag als ouder moet sparen om je kind een miljoen mee te geven voor zijn pensioen.

En dat doe je dus door 6,25 euro per dag te sparen, tot de 10e verjaardag van je kind. Econoom Rob Gardner rekende dit uit voor een presentatie voor TEDx. Als je vanaf de geboorte van je kind elke dag wat geld opzij legt, spaar je zo een pensioen van meer dan 1.000.000 euro bij elkaar, zegt Gardner. Zijn stappenplan ziet er als volgt uit:

Stappenplan

1. Open een pensioenrekening voor je kind op de dag dat hij geboren wordt (of een spaarrekening met een hoge rente waar je geld voor lange tijd vastzet).

2. Stort elke dag 6,25 euro op die rekening tot de dag dat je kind 10 jaar oud wordt.

3. Stop hiermee als je kind 10 is. Tegen deze tijd heb je – als je hebt volgehouden – 22.750 euro opzij gelegd. Maar omdat je hier de afgelopen 10 jaar ook rente over hebt gekregen is het bedrag op de rekening inmiddels gegroeid tot ruim 28.000 euro.

4. Daarna hoef je alleen maar te wachten. Door de rente die je krijgt op dit bedrag, én de rente op de rente die daar elk jaar bij komt, het zogenoemde ‘compound interest’ of ‘samengestelde interest’, zal dit potje met geld grofweg elke 10 jaar verdubbelen. Je hoeft het alleen maar lang genoeg op de rekening te laten staan.

5. Als je kind 65 jaar is, zal het bedrag op de rekening meer dan een miljoen euro zijn.

Nog sneller

Het kan volgens Gardner nog sneller. Als je namelijk het geld in de eerste 10 jaar slim belegt, in plaats van op een rekening zet, is het bedrag waarschijnlijk nog veel hoger dan 28.000 euro op het moment dat je kind 10 wordt. Dan kun je volgens hem zelfs tussen de 40.000 en 45.000 bij elkaar hebben voor z’n 10e verjaardag. Als je dit bedrag vervolgens vastzet, bereik je het miljoen dus nog veel eerder door de ‘samengestelde interest’. Hij benadrukt wel dat het beleggen van je geld erg afhankelijk is van de ups en downs van de financiële markten.

Minder kan ook

Gardner snapt ook wel dat niet elke ouder 6,25 euro per dag kan missen. Maar met een kleiner bedrag kom je ook al ver. Stel dat je bijvoorbeeld wel 2,20 euro per dag kunt sparen tot je kind 10 jaar oud is, dan geef je je kind op zijn 65e toch ook nog een half miljoen euro mee. Dat is ook best een lekker pensioen voor je kleine spruit! “Het geheim is gewoon om zo vroeg mogelijk te gaan sparen voor je kind, al zijn het maar kleine bedragen.”

Achtste wereldwonder

“Veel mensen zijn in shock als ze horen hoe simpel het is om een miljoen bij elkaar te sparen”, zegt de econoom. Dat komt volgens hem omdat de meeste mensen niet bekend zijn met het fenomeen ‘compound interest’ of ‘samengestelde interest’: rente op rente. “Albert Einstein noemde deze vorm van rente ooit het ‘achtste wereldwonder’. Einstein zei: ‘Mensen die dat begrijpen, verdienen eraan. Mensen die het niet begrijpen, betalen het’.” Gardner is daarom een organisatie gestart die kinderen en volwassenen bewust maakt over hun financiën en vertelt zijn verhaal op verschillende evenementen.

Geduld

Het enige wat je dus nodig hebt, naast 6,25 euro per dag, is geduld en doorzettingsvermogen. En een spaar- of pensioenrekening dus. Want als je die 6,25 euro elke dag onder je matras zou leggen, dan zou het bijna 500 jaar duren om een miljoen bij elkaar te sparen.

