Kind schrijft héél schattig antwoord bij opgave in werkboek

Kinderen zijn zo eerlijk, dat wij daar nog wat van kunnen leren. Deze leerling moest antwoord geven op de vraag ‘welk woord mis je?’ en deed dat heel eerlijk.

Op het eerste gezicht lijk je de vraag op maar een manier te kunnen beantwoorden, maar aan het antwoord van dit kind hadden we niet gedacht. Na de woorden ‘Ik mis…’ schreef het jongetje of het meisje ‘mama’. Dat ontroerde veel mensen en de foto ging dan ook al snel het internet over.



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron en beeld: Twitter.