Raden maar: dit kind heeft wereldberoemde ouders - maar wie?

Justin Timberlake stond vannacht als hoofdartiest op het podium van de Amerikaanse Superbowl en is daarmee het gesprek van de dag. Wat veel mensen niet weten, is dat hij samen met zijn vrouw Jessica Biel een zoontje heeft.

In 2007 kreeg Justin Timberlake een relatie met actrice Jessica Biel. In maart 2011 gingen de twee even uit elkaar, maar kwam toch weer bij elkaar en gaven elkaar op 12 oktober 2012 het ja-woord. 3 jaar later werd hun eerste zoontje Silas Randall Timberlake geboren. Wat een lieve krullenbol:

Mooi gebaar! Justin Timberlake poseert op zeldzame foto met 2-jarige zoon Silas om ’n aanwezig en liefhebbend vaderschap te promoten: https://t.co/UFFiqPlCok pic.twitter.com/1a1uYLPH0l — Vogue Nederland (@NLVogue) 5 februari 2018

Aww!! How cute is this pic of @justintimberlake and his adorable son #Silas? Wha… https://t.co/W5zocGPAQh pic.twitter.com/JQdzhXjcVt — Acceptorham (@acceptorham) 19 oktober 2017

Fotos HQ’s de Justin Timberlake, Jessica Biel y Silas en New York City (Julio 29) https://t.co/foz0GcW3s1 pic.twitter.com/w2DyZxoiOI — JustinTimberlakePerú (@justintperu) 31 juli 2017



Beeld: Instagram.