Mooi: deze vrouw draagt het kind van haar zus, die zelf te ziek is

Lauren Hooper (31) werd geboren met hartafwijkingen, waardoor ze zelf geen kinderen kan krijgen. Toch wilde ze samen met haar man Michael (36) graag een kindje. Haar zus Ebony (35), al moeder van twee, bood aan een kind voor hen te dragen. Dat is nog eens zusterliefde!

Stress

Lauren Hooper werd 31 jaar geleden geboren met een zeldzame hartaandoening, waardoor haar lichaam te zwak is voor een zwangerschap. Uit ervaringen van andere vrouwen met dezelfde ziekte bleek dat het krijgen van een kindje in vier van de zes gevalen fataal was, dus dat zij nooit zelf een kindje zou kunnen dragen. “Niet alleen voor de moeder, maar ook voor de baby. Ik was bereid om te riskeren dat er iets met mij zou gebeuren, maar ik zou onze baby nooit opzettelijk willen schaden.”

Zusterliefde

Haar oudere zus Ebony was vastbesloten om Lauren te helpen. “We zijn zo’n hecht gezin, dat het voor ons vanzelfsprekend is om er door dik en dun voor elkaar te zijn”, vertelt Ebony. Zij wilde graag het kindje dragen, om zo Laurens droom om moeder te worden te kunnen realiseren. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Maar na verschillende mislukte pogingen is Ebony nu 26 weken zwanger.

Draagmoeder

“Het was verschrikkelijk om erachter te komen dat ik geen baby kon dragen”, legt Lauren uit. “Maar het is echt geweldig dat mijn zus aanbood om onze draagmoeder te zijn. We kunnen allemaal niet wachten tot de we kleine mogen ontmoeten.”

Om haar zus in het speciale moment van een zwangerschapstest mee te laten delen, gaf Ebony telkens een potje met urine zodat Lauren en Michael samen konden kijken of het was gelukt. Na drie mislukte pogingen was het eindelijk gelukt. Hun geluk kon niet meer op.

