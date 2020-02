Bijzonder: kinderarts en dierenarts opereren samen het hart van hond Life

De Old English Bulldog Life heeft een hartafwijking. Om de hond te helpen moesten een dierenarts én een kinderarts de handen ineen slaan.

Het is volgens de faculteit diergeneeskunde in Utrecht de allereerste hond met een hartafwijking die is geopereerd door zowel een dierenarts, als een kinderarts.

Extra hulp

Het gaat om het plaatsen van een zogenoemde modified Blalock-Taussig shunt. Dierenarts-chirurg Bas van Nimwegen van de Universiteit Utrecht wist dat deze operaties bij honden sporadisch weleens op andere plekken in de wereld zijn uitgevoerd. Zelf had hij het nog nooit gedaan en heeft daarom de hulp ingeschakeld van dokter Evens, gespecialiseerd in kinderhartchirurgie.

Baby’s met hartaandoening

Bij het plaatsen van een modified Blalock-Tuassig shunt wordt met een kunststof vaatprothese een verbinding gemaakt tussen een aftakking van de grote lichaamsslagader en de longslagader. Deze ingreep wordt regelmatig bij baby’s gedaan met dezelfde hartaandoening, maar bij honden gebeurt dit zelden. Daarom had de dierenarts-chirurg hulp nodig van de kinderarts. “Dergelijke vaatchirurgie wordt binnen de diergeneeskunde zelden uitgevoerd. Er is daarom ook maar weinig expertise en zeker geen routine, terwijl eventuele complicaties uiteraard desastreus kunnen zijn”, legt Van Nimwegen uit.

Succesvol

De operatie moet ervoor zorgen dat er meer bloed door de longen van hond Life gaat stromen, zodat de hond van meer zuurstof kan worden voorzien. Life kon voor de operatie maar 25 meter rustig lopen zonder blauw aan te lopen en volledig uitgeput te zijn. De operatie is succesvol verlopen en dankzij de hulp van de dierenarts en kinderarts kan de hond inmiddels al 4 kilometer wandelen zonder buiten adem te raken of blauw aan te lopen.

