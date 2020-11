De meeste kinderboeken staan vol met mooie verhalen, lieve levenslessen en kleurrijke tekeningen waar het hart van ieder kind sneller van gaat kloppen. Anno 2020 blijkt er echter in veel bekroonde (!) kinderboeken veel gevloekt te worden.

Dat meldt de Bond tegen vloeken donderdag in een persbericht.

Ieder jaar onderzoekt de organisatie hoe het staat met het taalgebruik in Nederlandse bekroonde kinderboeken. De Bond tegen vloeken pleit, zoals de naam al doet vermoeden, namelijk voor een samenleving met respectvol taalgebruik en wil het bewustzijn over taal en respect vergroten. In 2019 trof de bond in 40 procent van de onderzochte boeken scheldwoorden aan, maar dit jaar is dat percentage aanzienlijk gestegen.

Religieuze scheldwoorden

Anno 2020 werd er namelijk in maar liefst 63 procent van de bekroonde kinderboeken grof taalgebruik gevonden. Wat vooral zorgwekkend genoemd wordt, is dat er een forse stijging in het gebruik van religieuze scheldwoorden is aangetroffen. “Nog nooit trof de Bond tegen vloeken zo vaak de gvd-vloek aan in kinderboeken. Ter vergelijking. In 2019 kwam de gvd-vloek (voluit geschreven) 1x voor in de onderzochte kinderboeken en in 2018 helemaal niet. In 2020 komt deze vloek minstens 35 keer voluit voor, verspreid over vier boeken”, leest het persbericht.

Onnodig om te schelden

Bondsdirecteur Kees van Dijk reageert op het onderzoek tegenover RTL Nieuws: “Wij vinden dat respectvol taalgebruik de normaalste zaak van de wereld zou moeten zijn, ook in kinderboeken. Het is onnodig en ongewenst om kinderen in boeken te confronteren met vloeken en schelden”, verklaart hij.

Meeste scheldwoorden

Of je de bekroonde kinderboeken Bizar van Sjoerd Kuyper, Dor van Neal Shusterman en Jarrod Shusterman en IJzerkop van Jean-Claude Rijckeghem wilt voorlezen, valt te betwijfelen. Want daar komen volgens de bond zeer veel grove scheldwoorden in voor. Of er in minder gewaardeerde boeken ook zoveel gebruik wordt gemaakt van grof taalgebruik, is niet duidelijk.

