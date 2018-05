Heb je kinderen tussen de 9 en 13 jaar? Let dan even goed op

Kinderen kunnen behoorlijk wat geld kosten. Denk aan kleding, schoolgeld, sporten, etcetera. Hoe lekker is het dan als je een financiële meevaller hebt? Dat kan voor jou gelden – tenminste, als je tussen 2005 en 2008 zzp’er was.

Tussen mei 2005 en juni 2008 was er vanuit het UWV namelijk geen regeling voor zwangere zelfstandigen. Daarvoor en daarna wel. Onrechtvaardig, vond een aantal vrouwen. Dus stapten zij naar de rechter en die stelde hen – uiteindelijk – in het gelijk.

Even opletten

Kreeg je dus kinderen in bovenstaande periode én was je toen zelfstandige? Dan kun je maximaal 5600 euro bruto krijgen, met terugwerkende kracht. Let op: dan moet je deze wel aanvragen tussen 15 mei en 30 september van dit jaar. Ja, je leest het goed, in een tijdsbestek van pak ‘m beet vier maanden dus.

Via deze pagina op de UWV- website kun je de compensatie aanvragen. Het bedrag wordt dan begin volgend jaar op je rekening gestort. Houd er wel rekening mee dat het als inkomsten geldt en dus ook meetelt voor bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag.

Nu nog bedenken wat je met het geld gaat doen. Op de spaarrekening van je kind wellicht? Of die van jezelf 😉

