Kinderen overvallen en beroofd in huis Bergen op Zoom

Twee kinderen in Bergen op Zoom van 9 en 15 jaar kregen gisteravond de schrik van hun leven. Ze zijn bedreigd en beroofd toen ze alleen thuis waren.

Kort na 21.00 uur werd er aan de voordeur gerammeld, waarna het oudste kind opendeed. De overvallers sloegen hem meteen tegen de grond.

Spullen aanwijzen

De jongen moest onder bedreiging van een mes kostbare spullen aanwijzen, terwijl de andere overvaller het kleine broertje in bedwang hield.

Jongens overvallen woning in Bergen op Zoom https://t.co/QIwSbS8Vox #BergenopZoom via @Politie — PolitieRoosendaal eo (@Politie_Rdaal) 16 september 2017

Voorbijganger

De indringers namen elektrische apparatuur, een mobiele telefoon en wat geld mee, waarna de broertjes aan een voorbijganger vroegen de politie te bellen.

In de tuin

De ene dader droeg een bivakmuts en de ander had een capuchon over zijn hoofd. Hun leeftijd wordt geschat op 16 à 17 jaar. Een deel van de buit hebben ze in de tuin achtergelaten.

Bron: RTL Nieuws . Beeld: ANP