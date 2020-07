Franse kinderen buiten bewustzijn aangetroffen in bloedhete auto

Maartje is vastberaden om de wereld van de vrouwenliefde verder te onderzoeken, en wil weleens naar een gaycafé. Het liefst met Judith, en dus stuurt ze haar na maanden weer een appje. En nu?

De rest van de dag hoor ik niks van Judith. Even voel ik me een sukkel, maar tegelijkertijd snap ik het best. Het is al maanden geleden dat we elkaar voor het laatst zagen. Liesbeth bedenkt als een echte vriendin allerlei redenen waarom ze vast later nog wel reageert. Lief is ze toch.

Thuis besluit ik de kinderen te verrassen met pannenkoeken.

“Ohh mama je bent de liefste!”