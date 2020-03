Het coronavirus treft ons allemaal. We moeten zoveel mogelijk binnenblijven, de horecagelegenheden zijn gesloten en datzelfde geldt voor de scholen. Hoe zit het dan eigenlijk met kinderen die verplicht thuis moeten blijven, mogen zij wel buitenspelen?

Een frisse neus halen met buurtkinderen is in deze tijden wellicht helemaal niet zo’n goed idee.

Nu kinderen niet langer naar school mogen, is het voor veel ouders of zorgers een grote uitdaging om hun kinderen te blijven vermaken. Thuisscholing, klusjes binnenshuis, knutselen en taarten bakken; iedere dag voldoende activiteiten ondernemen is helemaal niet zo makkelijk.

Buitenspelen

Buitenspelen met andere kinderen lijkt dan ook een goede manier van gezond tijdverdrijf. Een frisse neus halen met wat lichaamsbeweging is normaliter zeker goed voor kinderen, maar in deze periode lijkt het een minder goed idee. Is dat wel zo? Viroloog Bart Haagmans van het Erasmus MC legt uit dat de vork anders in de steel zit.

Geen gevaar

Hij vertelt aan NOS dat de kans dat kinderen besmet raken met het coronavirus een stuk kleiner is dan bij volwassenen. Daarom ziet hij er geen gevaar in wanneer kinderen met elkaar buitenspelen. “Maar daarbij moet je niet onderschatten dat ze het virus kunnen overdragen aan ouderen”, benadrukt Bart. Toezicht van een ouder of oppas raadt hij wel aan. “En zorg er dan voor dat ze bijvoorbeeld niet te veel aan elkaar zitten”, besluit hij.

Bron: NOS. Beeld: iStock