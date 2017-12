Waarom je je intelligentie aan je moeder te danken hebt

Dat wij zo slim zijn, hebben we niet te danken aan al dat studeren, maar aan onze moeders. Uit onderzoek blijkt namelijk dat je je IQ van je moeder erft.

Uit onderzoek van de Psychology Spot blijkt dat kinderen de intelligentie van hun moeder in hun genen dragen. Intelligentiegenen zouden namelijk alleen maar X-chromosomen met zich meedragen en laten dat nou net de chromosomen zijn waar alleen vrouwen er 2 van hebben.

Gedeactiveerd

Het zou zelfs zo zijn dat wanneer je je intelligentie van je vader krijgt, deze gedeactiveerd wordt in het brein omdat dit gen alleen zou werken als het van je moeder komt. Was je nooit zo’n ster op school? Dan heb je ook meteen een nieuwe smoes die je kunt gebruiken… Als sinds 1984 komen de wetenschappers tot de conclusie dat de genen voor de intelligentie sterker zijn bij vrouwen. Dus mam, deze is voor jou.



Bron: Metronieuws.nl. Beeld: iStock.