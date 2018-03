Zó zouden de kinderen van prins Harry en Meghan Markle eruitzien

19 mei is de grote dag. Op deze dag zullen prins Harry en Meghan Markle elkaar het ja-woord geven. Het stel heeft geen geheim gemaakt van hun kinderwens en we kunnen nu zelfs al een beetje zien hoe de kleine prins en prinses eruit zouden zien.

De Amerikaanse Joe Mullins is een ‘forensisch kunstenaar’. Dat betekent dat hij onder andere tekeningen maakt van vermiste kinderen. The Sun schakelde de man in om een foto te maken van de toekomstige kinderen van Harry en Meghan op basis van foto’s van het stel.

Resultaat

De kunstenaar combineerde deze foto’s en het resultaat is waanzinnig. Zo zie je dat de kleine Meghan duidelijk de looks van haar moeder heeft: het donkerbruine haar, haar bruine ogen en donkere wenkbrauwen. Ook zie je dat ze een beetje de lach van Harry heeft. Haar broer heeft wat meer weg van zijn vader. Zo zou je op de foto duidelijk de ‘Windsor-oren’ kunnen zien en ook de haarkleur van het jongetje komt overeen met de haarkleur van Harry, maar is net wat donkerder.

What Will Prince Harry And Meghan Markle’s Children Look Like? A Forensic Artist Gives Us A Glimpse Of Future Royals https://t.co/0JavoItsih pic.twitter.com/ziNWW4WumF — The Stars Post (@thestarspost) 21 maart 2018

Bron: Thesun.co.uk. Beeld: Getty.