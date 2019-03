Zo gaat het nu met de kinderen van Michael Jackson

De documentaire over Michael Jackson, Leaving Neverland, wordt aanstaande vrijdag uitgezonden op tv, maar is nu al veelbesproken. De 4 uur durende film draait om Wade Robson en James Safechuck, twee mannen die zeggen als kind seksueel te zijn misbruikt door de King of Pop.

Schokkend nieuws, vooral ook voor de kinderen van Michael Jackson zelf. Hoe gaat het überhaupt met hen en wat doen ze tegenwoordig?

Bigi Jackson

We herinneren ons allemaal nog de beelden van Michael Jackson op een balkon, waarop hij baby Prince Michael Jackson II – bijnaam Blanket – over de rand liet bungelen. De baby was toen 9 maanden oud. Blanket is inmiddels een jongen van 17 en noemt zichzelf nu Bigi. Hij houdt niet zo van de spotlights en wordt nauwelijks in het openbaar gezien. Een tijd geleden vingen we toch een glimp van hem op. Zijn zus Paris plaatste namelijk een foto op Instagram waar haar jongste broertje ook op staat.

De oudste zoon van Michael heet Michael Joseph Jr. Prince, zoals hij zichzelf noemt, is inmiddels 22 jaar. Ook hij heeft de media-aandacht niet heel erg opgezocht, al heeft hij in tegenstelling tot Bigi bijvoorbeeld wel een Instagram-account en praat hij ook weleens met de pers.

Prince wil de wereld verbeteren en heeft daarom Heal Los Angeles opgericht, een organisatie die zich inzet voor daklozen in de stad. De naam verwijst naar Michaels hit Heal The World.

Paris geniet van aandacht

Paris, de dochter van Michael Jackson, geniet het meest van alle aandacht die haar beroemde vader haar oplevert. Ze werkt als model en deelt werkelijk alles op Instagram met haar 3,4 miljoen volgers. In januari gingen geruchten dat ze zich had laten opnemen in een kliniek om aan haar psychische problemen te werken, maar volgens Paris is dit onzin.

“De media overdrijven weer eens,” liet ze toen weten. “Ja, ik neem een pauze van werk en social media en mijn telefoon, omdat het allemaal een beetje te veel kan worden. En iedereen verdient een pauze. Maar ik ben gelukkig en gezond en ik voel me beter dan ooit.”

Debbie Rowe is de moeder van Paris en Prince Michael. Wie de moeder van Bigi is, is niet bekend.

De documentaire Leaving Neverland is vrijdag 8 maart om 20.00 uur te zien op NPO 3.

Bron: Volkskrant, AD. Beeld: ANP