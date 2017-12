Zó zien de kinderen van Michael Jackson er nu uit

De kinderen van Michael Jackson, Paris, Michael Joseph en Blanket, delen maar zelden een foto van hen samen.

Toch deelt de 19-jarige Paris nu een foto van zichzelf met haar broers op Instagram. Prince is nu 20 jaar oud, Blanket is 15 jaar. Blanket heet eigenlijk ook Prince: Prince Michael II is zijn officiële naam.

Andere naam

Debbie Rowe is de moeder van Paris en de oudste Prince Michael. Wie de moeder is van Blanket, is nog altijd niet bekend. Michael overleed in 2009 door een overdosis aan medicijnen. Zijn kinderen leiden ondanks alle faam van hun vader toch een redelijk normaal leven. Zoon Michael produceert videoclips en alleen Paris lijkt met haar modellencarrière regelmatig de aandacht op te zoeken. Blanket blijft het liefste uit de schijnwerpers. Omdat Blanket vaak gepest zou worden om zijn naam, noemt hij zichzelf tegenwoordig Bigi.

Zo zagen de drie er nog uit toen hun wereldberoemde vader net was overleden:

Ze staan naast Omer Bhatti, die een goede vriend van de familie is.

Bron: Instagram. Beeld: ANP