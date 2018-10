Zó zien de kinderen uit Mrs. Doubtfire er nu uit

Precies 25 jaar geleden ging de film Mrs. Doubtfire in première. Hoe zien de kinderen Chris, Lydia en Natalie van de familie Hillard er nu uit?

De Amerikaanse komedie Mrs. Doubtfire gaat over een man die net een bittere scheiding achter de rug heeft. Zijn voormalige vrouw heeft hem verboden zijn kinderen nog te zien en de enige kans om nog tijd met ze door te brengen is door zichzelf te vermommen. Dit doet hij door zichzelf te vermommen als oude vrouwelijke huishoudster: Mrs. Doubtfire.

Reünie

Fans van de populaire komedie zullen zich de Hillard-familie nog goed kunnen herinneren. Maar hoe zien ze er nu, 25 jaar later, eigenlijk uit? De acteurs die Lydia, Chris en Natalie speelden zijn samen met acteur Pierce Brosnan (Stu) bij elkaar gekomen voor een reünie en jeetje wat een verschil.

Veel veranderd

Matthew Lawrence (Chris) was toen 13 en is nu 38 jaar en heeft de brutale haarlok ingewisseld voor een heel volwassen en net kapsel, inclusief bril. Lisa Jakub (39) speelde destijds de veertienjarige Lydia en lijkt nu verdomd veel op Sally Field, die haar moeder in de film speelde. Als laatste was daar Mara Wilson, toen nog maar zes en nu alweer 31 jaar. Zij ziet er eigenlijk nog precies hetzelfde uit, alleen net wat jaartjes ouder. De meeste mensen kennen haar van haar rol in de populaire film Matilda.

Schrijven

Matthew is nu verloofd met Cheryl Burke en zit samen met zijn broers Joey en Andy in de band Still Three. Lisa stopte op haar 22e met acteren en is nu yogaleraar en schrijver. Ze heeft ondertussen twee boeken geschreven: You look like that girl en Not just me. Mara is ook gestopt met acteren en is zich helemaal gaan focussen op het schrijven. Ze heeft onder andere een toneelstuk geschreven voor het New York International Fringe Festival en een memoire: Where Am I Now?: True Stories of Girlhood and Accidental Fame.

Dit bericht bekijken op Instagram So this happened. #mrsdoubtfire #reunion #25yearslater Een bericht gedeeld door Lisa Jakub (@lisajakub108) op 24 Okt 2018 om 3:07 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram And then there was this. #mrsdoubtfire #reunion #25yearslater Een bericht gedeeld door Lisa Jakub (@lisajakub108) op 24 Okt 2018 om 3:44 (PDT)

Chris Hillard werd gespeeld door Matthew Lawrence:

Lydia Hillard werd gespeeld door Lisa Jakub:

Natalie Hillard werd gespeeld door Mara Wilson:

