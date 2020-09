Kinderen Ruinerwold in brief: “We zijn gelukkig geweest op de boerderij”

Donderdag werd er een tussentijdse zitting gehouden rondom de Ruinerwoldzaak. De jongste vijf kinderen die negen jaar opgesloten zaten in de kelder van een boerderij in Ruinerwold, schreven een brief die tijdens de zitting werd voorgelezen. Zij geven daarin aan gelukkig te zijn geweest op de boerderij en hun vader niets kwalijk te nemen.

Bijna een jaar geleden kwam een 25-jarige man een café binnen, waar hij vertelde dat hij ontsnapt was uit een kelder. De zaak ging rollen en al gauw kwamen er meer feiten boven tafel. Zes kinderen hadden negen jaar lang opgesloten gezeten in de kelder van een boerderij in Ruinerwold. Hun vader, Gerrit Jan van D., hield ze daar vast en werd hierbij geholpen door vriend en klusjesman Josef B. De moeder van de kinderen was jaren geleden al gestorven.

De zaak werd omgedoopt tot de ‘Ruinerwoldzaak’ en de vader van het gezin werd vervolgd. Hij en Josef B. worden onder meer verdacht van jarenlange vrijheidsberoving. Inmiddels zijn er verschillende tussentijdse zittingen geweest rondom de zaak en komt er steeds meer informatie naar buiten. Niet van Gerrit Jan van D.. Hij kreeg een hersenbloeding en is tot op heden nog niet verhoord. Zijn kinderen daarentegen treden wel naar buiten met hun verhaal. Zo schreven ze een brief aan advocaat Yehudi Moszkowicz, die Josef B. verdedigt, waarin ze hun kant van het verhaal vertellen. Deze brief werd donderdag voorgelezen in een tussentijdse zitting.

De brief

In de brief laten de vijf jongste kinderen van Gerrit Jan van D. weten dat ze hun vader niets kwalijk nemen. “Vooral pijnlijk is als mensen aannemen dat we niets van onze vader te maken willen hebben”, vertellen zij in de brief. “Dat is niet zo. Integendeel. We zijn alle vijf van mening dat onze vader ons een goede start in het leven heeft gegeven.” Dit geldt niet voor de oudste van het gezin, de 25-jarige man die een jaar geleden uit de kelder ontsnapte en naar buiten trad met zijn verhaal. Maar zijn vijf jongere broers en zussen zijn wel positief. “Gedurende onze periode op de boerderij heeft onze vader ons altijd uitgelegd over de situatie waarin we zaten. En ons voorbereid op een ‘normaal leven in de maatschappij’”, schrijven zij.

Missen sociale vaardigheden

De jongeren, die nu al elf maanden meedraaien in de maatschappij, stellen dan ook vast dat ze een ‘goede opleiding hebben genoten’. “Natuurlijk missen we wel wat als het gaat om sociale vaardigheden, maar hier leren we snel in bij en dat doet niet af aan de praktische ervaring, intellectuele kennis en positieve instelling in het leven die onze vader ons heeft meegegeven”, laten zij weten in hun brief.

Gelukkig

Wat vooral duidelijk naar voren komt in de brief, is hun positiviteit als het gaat om hun opgesloten jaren in de kelder in Ruinerwold. Zij bedanken advocaat Yehudi Moszkowicz er dan ook voor dat hij ‘geprobeerd heeft hun kant van het verhaal duidelijk te maken aan de pers’. Ze schrijven namelijk dat ze gelukkig zijn geweest op de boerderij. “En we vinden het pijnlijk als we mensen tegenkomen die denken dat wij het slecht hadden, vanwege wat ze in de pers hebben gehoord.”

Volgende stappen

Er wordt nog volop onderzoek gedaan naar de Ruinerwoldzaak. De volgende stap in de zaak zullen twee rapporten van het Pieter Baan Centrum zijn. Gerrit Jan van D. en Josef B. zijn daar de afgelopen maanden onderzocht door gedragswetenschappers. De onderzoeken moeten uitwijzen in hoeverre zij in geestelijke gezondheid verkeren. Half oktober worden deze rapporten verwacht

Hoera, Libelle is genomineerd voor website van het jaar 2020. Help jij ons naar de overwinning? Stemmen kan hier.

Bron Rtl. Beeld: Brunopress.