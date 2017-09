Onderzocht: vrouwen met kinderen slapen minder, maar mannen niet

Jij wist dit natuurlijk al lang, maar wel fijn dat er nu ook wetenschappelijk bewijs voor is: kinderen hebben betekent minder slaap voor de vrouw, maar níet voor de man.

Amerikaanse onderzoekers vroegen 5.800 volwassenen hoeveel uur ze per nacht slapen en hoe vaak ze zich overdag moe voelen. Hoewel de onderzoekers ook rekening hielden met factoren als gezondheid, sociaal-economische status en zelfs snurken, bleek dat bij vrouwen van 45 jaar en jonger alleen de kinderen invloed hadden op de kwaliteit van hun nachtrust.

7 uur slaap

Van de vrouwen van 45 jaar en jonger die geen kinderen hebben, gaf 62% aan 7 uur per nacht te slapen. Van de groep met kinderen haalde slechts 48% dit ideale aantal uur. Daarnaast voelen ze zich bijna de helft van de maand ook overdag weleens moe, terwijl dat voor de groep zonder kinderen slechts 11 dagen is.

Geen verschil

Klinkt allemaal heel logisch, nietwaar? Maar bij de mannen met en zonder kinderen bleek er helemaal geen verschil te zitten in de kwaliteit van nachtrust of een gevoel van moeheid gedurende de dag. Er is nog extra onderzoek nodig om de precieze oorzaak van dit verschil te achterhalen, maar één ding is zeker: manlief mag er ’s nachts voortaan wel wat vaker uit voor zijn kroost.

Bron: Dr. Oz. Beeld: iStock