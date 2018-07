Ouders laten kinderen in snikhete auto achter om naar de rommelmarkt te gaan

Het moge inmiddels glashelder zijn dat je hond in een hete auto achterlaten uit den boze is – al is het maar voor een halfuurtje. Laat staan je kínderen.

Toch deden twee ouders het in Utrecht, terwijl zij zelf even naar de rommelmarkt in Haarzuilens gingen.

Zweten

Omstanders zagen drie bezwete en verhitte kinderen alleen in een auto, pal in de zon zitten. Om half twaalf ’s ochtends, toen de temperatuur al boven de twintig graden was, belden ze de politie. Die sloegen vanwege de hitte het autoraam in.

Kindermishandeling

Volgens de politie hebben de kleintjes van een, drie en vijf jaar oud zo’n twintig minuten in de hete auto gezeten. Gelukkig maakten ze het na wat te drinken in de schaduw alweer goed. Maar dat maakt de actie van de ouders niet goed. De politie wachtte hen op, gaf een stevige preek en heeft een melding van huiselijk geweld en kindermishandeling gedaan.

