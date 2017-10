Zo ziet het dochtertje van Sophie Hilbrand en Waldemar Torenstra eruit

Sophie Hilbrand en Waldemar Torenstra hebben samen 2 kinderen: dochter Robin (8) en zoontje Ravi (5). Zó ziet de oudste eruit.

Robin met haar moeder en een vriendinnetje bij de première van Pluk van de Petteflet:

Genoeg zo

De kans op gezinsuitbreiding is niet groot, laat Sophie weten. “Baby’s maken me heel blij, maar ik denk niet dat er nog een derde komt. Ik ben heel gelukkig zo.”

Moeilijkere tijden

Vlak nadat ze was bevallen van haar tweede kind kreeg Sophie een burn-out. Daar is ze open over. “Je wilde aan zoveel verwachtingen voldoen, van thuis, je werk, je vrienden en dat werd gewoon één grote soep in je hoofd, je werd er knettergek van.” Het waren haar kinderen die ervoor zorgden dat ze niet ook een depressie kreeg.

Bron: Shownieuws. Beeld: Brunopress