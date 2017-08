‘Mama’ was de vierde single van de Spice Girls in 1997. Nu, 20 jaar later, kunnen alle 5 de zangeressen zichzelf zo noemen.

De kinderen van Posh Spice, Victoria Beckham, zien we al veelvuldig voorbij komen. Maar de kroost van Sporty, Ginger, Baby en Scary Spice valt meer buiten de spotlight. Tot nu.

Victoria Beckham (Posh Spice)

Posh Spice is de trotse moeder van zoons Brooklyn (18), Romeo (14), Cruz (12) en dochter Harper (6), met oud-voetballer David Beckham.

Melanie C (Sporty Spice)

Sporty Spice is mama van dochter Scarlet (8). Ze is al jaren niet meer samen met Scarlets vader, Thomas Starr.





Geri Halliwell (Ginger Spice)

Ginger Spice heeft 2 kinderen op de wereld gezet: dochter Bluebell Madonna (11) en zoon Montague (7 maanden). Ook heeft ze een stiefdochter, uit het eerdere huwelijk van haar man Christian Horner.

Emma Bunton (Baby Spice)

Baby Spice is moeder van 2 zonen: Beau Lee Jones (10) en Tate Lee Jones (6). Deze heeft ze samen met haar man Jade Jones, met wie ze al sinds haar Spice Girls-jaren samen is.

Mel B (Sporty Spice)

Sporty Spice heeft 3 kinderen gebaard. Dochter Phoenix (18) kreeg ze samen met een achtergronddanser. Angel (10) kwam op de wereld na een onenightstand met komiek Eddie Murphy. En met haar meest recente partner kreeg ze haar jongste dochter, Madison (5).

