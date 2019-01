Kinderen die niet antwoorden? Deze app vergrendelt telefoon tot ze terugbellen

Niets vervelender dan wanneer je als moeder bezorgd thuis zit te wachten op een antwoord van je kind, dat maar niet reageert op je appjes. Gaat alles wel goed?

Of ze nou op de sportclub zijn, bij een vriend of vriendin of zelfs een nachtje weg met anderen: je hoort nu eenmaal graag af en toe wat van ze. Gewoon, even checken of er niets misgaat.

Even wat laten weten

Maar ja: sommige kinderen, jong of oud, hebben nu eenmaal niet altijd zin om te antwoorden. Terwijl ze wél op hun telefoon zitten te klieren. Daar bedacht vader Nick Herbert wat op: hij ontwikkelde een app die ervoor zorgt dat de telefoon van een kind wordt vergrendeld als ze niet hun ouders even wat laten weten. Je kunt dan als moeder of vader een bericht sturen dat als een soort ‘alarm’ afgaat op de telefoon van je kind. Dit zodat ze niet kunnen zeggen dat ze het berichtje ‘gemist’ of ‘niet gehoord’ hebben. Nee, als je dit gebruikt, dan gaat er duidelijk geluid rinkelen.

De app heet ReplyASAP, ofwel: ‘Antwoord zo snel mogelijk’. De telefoon werkt pas weer als op het ‘alarmberichtje’ is gereageerd. Eerder kun je niet verder met spelletjes of foto’s maken, of wat ze dan ook doen op hun mobieltje. “Zo kun je elkaar echt bereiken als het dringend is”, legt Nick uit. Lijkt het je wat? ReplyASAP is gratis te downloaden op de Playstore. Daar zullen een boel ouders blij van worden – en wellicht hun kroost wat minder.

Bron: AD. Beeld: iStock