Enquête: kinderen verkiezen smartphone boven buiten spelen met vriendjes

Vroeger speelden kinderen dagenlang buiten en moest je ze binnen roepen als het eten op tafel stond. Tegenwoordig zijn kinderen in Nederland meer met hun smartphone bezig dan dat ze lekker buiten met vriendjes aan het spelen zijn.

Dat blijkt uit onderzoek van internetbeveiligingsbedrijf Symantec op basis van een enquête.

Veel tijd kwijt

Tegenwoordig heeft bijna ieder kind een smartphone en daar gaat natuurlijk veel tijd in zitten. Spelletjes spelen, Whatsappen met vriendjes… Allemaal leuk en aardig, maar het gaat ten koste van de tijd dat ze buiten spelen. Kinderen verkiezen hun smartphone zelfs boven buiten spelen met hun vrienden.

Steeds jonger

Nederlandse kinderen zijn gemiddeld tien jaar oud als ze hun eerste telefoon of tablet krijgen, aldus de onderzoekers. Op die leeftijd vinden ouders dat hun kinderen oud genoeg zijn voor deze mobiele apparaten. Toch zijn er genoeg ouders die hun kind al eerder een smartphone geven. De helft van de vijf- tot tienjarigen heeft al een mobiele telefoon. Kinderen zijn iedere dag veel tijd kwijt aan het spelen op hun telefoon, maar liefst 2,5 uur per dag. Hierdoor spelen ze stukken minder buiten, wat natuurlijk zonde is. Kinderen spelen nu ‘slechts’ 1 uur en 55 minuten buiten per dag.

Verkeerde voorbeeld

Meer dan de helft van de ondervraagde Nederlandse ouders weet ook van zichzelf dat ze teveel tijd online doorbrengen. Zo’n 38 procent van de ondervraagde koppels is bang dat het eigen online gedrag het verkeerde voorbeeld geeft. Om het mobiele gebruik van hun kinderen te verminderen, geeft 39 procent van de ouders aan bepaalde momenten te prikken waarop iedereen in huis uit de buurt blijft van mobiele apparaten.

Bron: NU.nl & Emerce. Beeld: iStock.