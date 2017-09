Alleen maar water: ophef na drastische beslissing van school in Tilburg

Basisschool Don Sarto verbiedt kinderen nog frisdrank of sapjes mee naar school te nemen.

De leerlingen mogen voortaan alleen nog maar water drinken als ze op school zijn. En dat maakt veel ouders woest. “Mijn zoon komt huilend thuis: ik lust geen water”, zegt vader Kevin Rovers tegen het AD. Hij is niet blij met de beslissing van de school. “Dat hoeft hij van mij ook helemaal niet. Water is voor honden.”

Niets

De kinderen mogen niets anders drinken dan water en ook voor het eten gelden regels. De kids mogen boterhammen en fruit eten, maar alle andere ‘snacks’ die worden meegegeven door hun ouders worden ingezameld. De kinderen krijgen dit aan het eind van de dag mee terug naar huis met een briefje met uitleg. Kevin: “We mogen nog geen Liga-koekje meegeven. Niks. En je kunt een kind niet verplichten om water te drinken, als hij het niet lust.”

Uitleggen

Directeur Ludy Meister staat volledig achter haar keuze. “Het is bij sommigen nog niet helemaal duidelijk. Daarom gaan we ze volgende week nog een keer informatie geven. In bijvoorbeeld ranja zitten ook suikers. We hebben ouders uitgelegd hoeveel en hoe lang het duurt voor ze die verbrand hebben. Dat lukt niet in de kleine pauze.”

Bron: AD. Beeld: iStock