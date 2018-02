Acteur Will Smith, wie kent ‘m niet? Men in Black, The Fresh Prince of Bel Air en een héle zwik actiefilms. Hij is getrouwd met Jada Pinkett Smith, ook geen onverdienstelijke actrice, en samen hebben ze twee kinderen. Die zien er nu inderdaad héél anders uit dan op bovenstaande foto.

Jaden Christopher Syre wordt dit jaar 20. Hij is acteur en zanger; precies de omgekeerde volgorde die zijn vader aanhield. Dit jaar komt zijn tweede album uit. Hij heeft ook een kledinglijn.

Zo zag Jaden er als jonkie van 10 uit:



En dit zijn tegenwoordig zijn looks:



Single

Het zusje van Jaden heet voluit Willow Camille Reign Smith. Ze is twee jaar jonger dan haar broer. Net als hem acteert ze. Daarnaast heeft ze haar muziekcarrière; ze bracht onder meer een single uit met Nicki Minaj.

Willow als meisje:



Willow nu:



Willow en Jaden hebben nog een halfbroer: Trey. Hij is de zoon van Will Smith uit een eerder relatie en leidt een leven dat íets minder vol in het spotlicht staat:

Een bericht gedeeld door Trey Smith (@treysmith0011) op 16 Jun 2016 om 1:42 (PDT)

Beeld: ANP Foto, Brunopress