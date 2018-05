Zó zien de kinderen van Yvon Jaspers er nu uit

Yvon Jaspers (45) heeft een zoon en een dochter: Keesje (12) en Tijl (11).

Heel vaak laat ze haar kroost niet aan de pers zien.

Voorbereiden op de wereld

Volgens haar kinderen is Yvon een ‘zeer consequente moeder’. Dat vinden haar kinderen weleens lastig. “Ze hebben vriendjes en vriendinnetjes bij wie het anders gaat, en dan verlangen ze ook weleens naar een moeder die dansend op een tafel staat en het opeens half twaalf is geworden en zij nog lekker rondrennen.”

Aan Margriet vertelt ze dat het niet altijd gewoon zonneschijn is in huis. Ze houdt zich aan sommige regels als moeder, juist omdat ze het beste met haar kinderen voorheeft. Ze legt die motivatie mooi uit: “De wereld zit niet per se op jouw of mijn kinderen te wachten. Als wij ze alleen maar op handen dragen en vertellen hoe mooi, goed, lief en knap ze zijn, dan gaat het daarna best moeilijk voor ze worden. Want zodra ze uit het warme nest zijn gevlogen, is de wereld niet zo.”

Een recente foto van de kids met hun moeder:

