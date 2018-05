Zie jij aan deze kinderfoto welke populaire BN'er dit meisje nú is?

Altijd even leuk gissen en gokken: een kinderfoto van een BN’er. Want wie is dit schattige meisje toch?

We kennen haar tegenwoordig allemaal.

Moeilijke tijd

Ze is één van de bekende presentatrices van Nederland. En ook een beetje van Duitsland… We hebben het natuurlijk over Sylvie Meis. Onlangs werd bekend dat ze haar korte relatie met een Nederlandse dermatoloog had verbroken. Daarvoor was ze verloofd met de steenrijke zakenman Charbel. Dat was binnen een jaar weer van de baan. Dat vond ze een hele moeilijke tijd, achteraf: “Ik had nooit gedacht dat ik me in één jaar tijd zou verloven én weer single zou zijn.”

Waarom ze dan besloot met hem te willen trouwen? “Ik zei ‘ja’ met heel mijn hart, maar soms is liefde alleen niet genoeg.” Sylvie heeft een zoon, Damián, samen met voetballer Rafael van der Vaart.

Sylvie ziet er tegenwoordig heel wat anders uit:

Beeld: Twitter/Facebook/Instagram