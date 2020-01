Kinderombudsvrouw over flatbrand: “Kinderen moet je niet in de cel zetten”

2 jongens van 12 en 13 worden verdacht van het veroorzaken van de flatbrand in Arnhem. De brand was voor een vader (39) en zoon (4) fataal: zij kwamen om het leven toen ze vastzaten in de lift.

De brand ontstond doordat er vuurwerk was gelegd op een oud bankstel in de hal van de flat. Moeder en dochter liggen nog in het ziekenhuis, maar zijn buiten levensgevaar.

Grote gevolgen

De twee aangehouden kinderen wonen in de flat. Ze zitten nog altijd vast. Volgens Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer heeft deze heftige gebeurtenis niet alleen grote gevolgen voor de slachtoffers en hun nabestaanden, maar ook voor deze kinderen en hun directe omgeving. Dat zegt ze in NOS Met het Oog op Morgen.