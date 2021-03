Kinderprogramma ‘Gewoon bloot’ zorgt voor nodige ophef op Twitter

Nu de temperaturen een stuk aangenamer zijn, is het érg verleidelijk om alvast te beginnen met je moestuin. Maar voordat je dat dit doet, is het belangrijk dat je eerst iets checkt: namelijk of de grond in je tuin voldoende droog is.

Wij leggen je hier uit hoe je dit kunt doen én hoe je dit proces eventueel kunt versnellen.

Advertentie

Kun je al aan je moestuin beginnen?

Voordat je weer met je moestuin kunt beginnen, moet je eerst checken of de grond wel voldoende droog is. Als de grond namelijk nog nat is, dan veroorzaak je vaak structuurbederf wat er weer voor zorgt dat je groenten minder snel groeien. En dat wil je natuurlijk niet! Of je bodem wel of niet al droog is, hangt grotendeels af van het soort grond dat je hebt. Zo droogt zandgrond het snelste, waardoor het ideaal is om alvast in de vroege lente ermee te beginnen. Ook leem of zandleem warmt vrij snel op en is waarschijnlijk al droog. Kleigrond is echter een ander verhaal: dit is namelijk zwaar en compact en droogt daardoor heel langzaam op. Om er achter te komen of je bodem droog genoeg is kun je wat aarde tussen ja handen fijn knijpen. Lekt er water uit? Dan is het nog te vroeg om te beginnen. Je kunt dan het beste nog een paar weken wachten.