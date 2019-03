Waarom het kindje van Harry en Meghan een ander leven krijgt dan andere royals

Het duurt niet lang meer voor Harry en Meghan hun eerste kindje verwelkomen. Er is nog veel onzeker. Wordt het een jongen of meisje? En welke naam krijg hij of zij?

Maar één ding staat vast: de kleine spruit krijg een compleet ander leven dan bijvoorbeeld de kids van William en Kate.

Doe maar gewoon

Eerder lieten Harry en Meghan al weten dat ze hun kindje een ‘zo normaal mogelijke opvoeding’ willen geven. Bij Queen Elizabeth zouden ze dan ook al hebben aangegeven dat hun zoon of dochter zonder officiële titels door het leven gaat.

Lusten en lasten

Daarnaast is de kans bijzonder klein dat hun kindje ooit de Britse troon bestijgt. Hij of zij wordt de 7e in de rij van troonopvolging, na prins Charles, prins William, prins George, prinses Charlotte, prins Louis en prins Harry. Het moet wel heel gek lopen, wil dat gebeuren. En dat betekent wél de lusten van het koningshuis en waarschijnlijk weinig lasten.

Alle rust

Het kersverse gezin gaan straks in alle rust van elkaar genieten in Frogmore House, op het kasteeldomein van Windsor. Eerst werd verwacht dat Harry en Meghan met de kleine zouden verhuizen naar een appartement in het paleis zelf, maar dat wordt het dus niet. Frogmore ligt zo’n 30 kilometer ten westen van Londen. Dan wonen ze dus een stuk weg van de rest van de koninklijke familie.

Een manny

Het lijkt er dus sterk op dat Harry en Meghan vooral doen waar ze zelf zin in hebben. Ook krijgt de moeder van Meghan, Doria, een belangrijke rol bij de opvoeding. Zij gaat het stel zoveel mogelijk helpen. Geen nanny’s voor de kleine dus. En mocht dat er wel een keer van komen, dan zou Meghan graag een mannelijke nanny (‘Manny’) inhuren. Dat is in Amerika een stuk gebruikelijker.

Dochtertje

Er wordt trouwens gefluisterd dat Meghan in verwachting is van een dochtertje. Dat zou haar babyshower verklapt hebben. Tijdens de voorbereidingen in New York was er namelijk opvallend veel roze versiering te zien, waaronder roze bloemen. De babykamer schijnt wit met grijstinten te worden.

Bron: HLN. Beeld: ANP